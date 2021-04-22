Встреча Лукашенко и Путина проходит в Москве

22 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Кремле, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Предполагается, что будут затронуты темы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

В числе приоритетных и союзная тематика.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями о международной повестке дня, ситуации в регионе.-0-

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