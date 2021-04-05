Перцов назначен министром информации Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова министром информации Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Владимир Перцов занимал пост директора представительства МТРК "Мир" в Беларуси.
Перцов Владимир Борисович родился в 1974 году в городе Витебске.
В 1996-м окончил Витебский государственный университет им.Машерова, в 2007 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
В 1995-1999 годах - редактор Витебского областного телерадиообъединения, в 1999-2002 годах - главный редактор областного радио Витебского областного телерадиообъединения.
В 2002-2003 годах возглавлял Гродненское областное телерадиообъединение. В 2003-2008 годах - директор республиканского унитарного предприятия радиотелецентра "Телерадиокомпания "Гродно".
2008-2010 - директор дирекции вещания телеканала "РТР-Беларусь" ЗАО "Столичное телевидение".
С 2010 года работал в должности директора представительства МТРК "Мир" в Беларуси.-0-
Работа Мининформа будет приведена в соответствие с требованиями времени - Перцов