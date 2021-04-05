"Идет информационная война" - Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния. Об этом он заявил сегодня, принимая решения по назначению нового министра информации и заместителя главы Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам: "Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного".

Характеризуя Владимира Перцова, который назначен министром информации, Президент отметил, что наблюдает за ним лично и хорошо знает. "Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно", - заявил глава государства.

Что касается министерской должности, Президент считает, что "это немножко подальше от этого кипящего котла". Более того, там есть хорошая практическая составляющая - подчиненные субъекты хозяйствования. "Это будет какая-то отдушина на первых порах. Ну а вообще, молодой человек, все еще впереди. И я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о назначении Игоря Луцкого на пост заместителя главы Администрации Президента, глава государства отметил, что непросто было найти человека, который бы "занимался организацией этого процесса".

"Человек надежный, идеологически выверенный, выдержанный. Тут у меня сомнения нет. Как организатор вы все-таки были причастны к этому (речь идет о курируемых на новом посту вопросах, включая идеологию, СМИ, так как Игорь Луцкий имеет большой опыт работы в руководстве Мининформа и на других ответственных должностях в средствах массовой информации. - Прим. БЕЛТА), - сказал Президент. - Уже, можно сказать, несмотря на возраст, закоренелый чиновник. Это не Владимир Борисович, ему придется тут перестраиваться. Даже не перестраиваться - психологически привыкнуть к тому, что становишься в строй".

Александр Лукашенко отметил, что каждому на своем посту теперь предстоит организовывать соответствующий процесс, работая во взаимодействии: "Вы (Игорь Луцкий. - Прим. БЕЛТА), как человек, поработавший в Мининформе, можете многое посоветовать, подсказать. Где-то, может быть, и подключиться к каким-то вопросам, без этого нельзя. А Владимир Борисович, как один из ведущих политологов, журналистов и политиков, может подставить плечо в любое время в этой организационной структуре, которую вам придется вдвоем выстраивать".-0-

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