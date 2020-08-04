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04 августа 2020, 18:26

Победители международного конкурса и олимпиады удостоены наград спецфонда Президента

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом денежные поощрения с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены трем победителям IX Европейской математической олимпиады среди девушек, которая прошла в Нидерландах, и победителю международного конкурса исследовательских (экологических) проектов учащихся, состоявшегося в Литве.

Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей, успешной учебы и научной деятельности.-0-

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