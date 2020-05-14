14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подано уже 14 заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Претендент на пост Президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Основной день голосования - 9 августа.

Среди подавших заявление о регистрации инициативной группы действующий Президент Александр Лукашенко. Ее возглавляет председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.-0-