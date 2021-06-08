Поддержку спецфонда Президента получат 145 представителей талантливой молодежи

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2021 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом утверждено решение совета специального фонда, в соответствии с которым более Br49 тыс. направлено на поддержку 145 представителей талантливой молодежи. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.

Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.-0-