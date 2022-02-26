Подробности телефонного разговора Лукашенко и Макрона

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт.
Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России.
Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос Президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может".
В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию: "в любое время, в любом месте - в Беларуси".
Президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу.
Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.-0-