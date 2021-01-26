Политическое сотрудничество, торговля, поставка вакцины - Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили ключевые темы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю очередной годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем (под знаком этой даты и прошел сегодняшний разговор), подробно обсудили различные сферы сотрудничества.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин констатировали высокий уровень белорусско-китайских политических отношений, которые успешно развиваются в формате доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. С учетом имеющейся высокой динамики во взаимодействии стороны готовы и дальше повышать уровень сотрудничества и согласовывают текст соответствующей декларации.

Александр Лукашенко поблагодарил Председателя КНР за поддержку Беларуси на международной арене. Как отметил в данном контексте китайский лидер, только народ может решать и определять будущее своей страны. В целом же стратегические партнеры Беларусь и Китай будут вместе противостоять внешним угрозам. Беларусь также продолжит оказывать Китаю поддержку по всем ключевым вопросам.

Значительное внимание в разговоре было уделено ситуации с пандемией COVID-19. Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет. Именно поэтому, в соответствии с договоренностями, Беларусь и Китай и далее будут максимально открыты и готовы к сотрудничеству в этом вопросе. Также Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме.

Как безусловно позитивный факт Президент Беларуси и Председатель КНР отметили рост двусторонней торговли. Они с удовлетворением констатировали, что спада удалось не допустить в сложных условиях пандемии и снижения деловой активности. В качестве примера в данном случае были приведены поставки белорусской сельскохозяйственной продукции на рынок КНР. Основными точками роста в целом остаются продовольствие и продукция деревообработки. С китайской стороной продолжается работа по номенклатуре продукции, которую белорусские предприятия готовы поставлять в Китай в 2021-2022 годах. Создана экспертная группа по упрощению торговых процедур и дальнейшему развитию экспорта.

Успешно проведена работа по наполнению белорусской экспортной заявки, в которую вошли 88 позиций сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности.

Также лидеры обсудили тему увеличения объемов закупки Китайской Народной Республикой у Беларуси калийных удобрений. На соответствующую просьбу белорусской стороны китайские партнеры ответили готовностью активно проработать данный вопрос.

Кроме того, во время телефонного разговора затрагивались вопросы взаимодействия с китайскими финансовыми институтами, реализация с их поддержкой ряда крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

В центре внимания были и вопросы дальнейшего развития и реализации потенциала индустриального парка "Великий камень", который является ключевым элементом участия Беларуси в инициативе "Пояс и путь". Александр Лукашенко заверил, что Беларусь традиционно будет активным участником инициативы. Поэтому стратегически важно активизировать знаковое сотрудничество в индустриальном парке "Великий камень" и существенно расширить присутствие ведущих китайских компаний и банков в Беларуси.

С целью развития межрегионального сотрудничества предложено объявить Год регионов Беларуси и Китая и провести его в течение трех лет, с 2021-го по 2023 год.

Президент Беларуси и Председатель КНР обсудили и вопрос ближайшей очной встречи. По этому поводу позиции также полностью совпадают: как только немного улучшится ситуация с пандемией, такая встреча для обсуждения всех вопросов состоится. Пока же руководителям межправкомиссий двух стран даны предметные поручения - все вопросы сотрудничества в целом, и особенно обсуждавшиеся сегодня по телефону, взять на особый контроль с докладом лидерам двух стран.-0-