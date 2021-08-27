"Помню, как трещала надо мной крыша" - Лукашенко о спуске в калийную шахту

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии пуска Петриковского ГОК, где присутствовали и представители трудового коллектива, вспомнил об одном из своих спусков в шахту и тех впечатлениях, которые у него остались, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства вспомнил, как однажды во времена своей президентской молодости вместе с младшим сыном Николаем спустился в шахту на глубину нескольких сот метров. Там Александр Лукашенко осмотрел лаву - подземную горную выработку.
При этом, вспомнил Президент, его заверяли, что там безопасно: "Не переживайте, пойдемте..."
"У меня до сих пор впечатление осталось. Я помню, как трещала крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы работать и не бояться", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. "Может, но вряд ли", - таков был ответ.-0-
Глава государства вспомнил, как однажды во времена своей президентской молодости вместе с младшим сыном Николаем спустился в шахту на глубину нескольких сот метров. Там Александр Лукашенко осмотрел лаву - подземную горную выработку.
При этом, вспомнил Президент, его заверяли, что там безопасно: "Не переживайте, пойдемте..."
"У меня до сих пор впечатление осталось. Я помню, как трещала крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы работать и не бояться", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. "Может, но вряд ли", - таков был ответ.-0-