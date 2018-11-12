Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, приветствуя дипломата, сказал: "Сложилась хорошая практика, когда я не часто, но встречаюсь с послами не только во время их прибытия в Беларусь и убытия, но и в процессе их работы здесь. Вы знаете, что у меня были встречи и с другими послами, последняя состоялась с послом Российской Федерации. Поэтому здесь нет ничего необычного".

Основным поводом для встречи с дипломатом глава государства назвал предстоящий визит в Беларусь Ильхама Алиева. "У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это очень хороший прирост, вряд ли есть такой с другими государствами", - заметил он. Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше. "Есть куда расти и есть над чем работать", - добавил глава государства.

Президент также остановился на белорусско-азербайджанском сотрудничестве в гуманитарной сфере, особенно по линии образовательных контактов. В частности, около полутысячи азербайджанцев учатся в Беларуси. "Для Азербайджана наши двери открыты", - подчеркнул Александр Лукашенко, отметив важность образовательного и научного обменов.

"Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет", - резюмировал белорусский лидер.

В 2006-2016 годах Президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице. Договорно-правовая база белорусско-азербайджанского сотрудничества включает 110 соглашений. Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН. За январь-сентябрь товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. Основу белорусского экспорта в этом году составили трактора и седельные тягачи, вагоны моторные железнодорожные и трамвайные, продовольствие, продукция деревообработки, зерноуборочная техника, лекарства. Импортировались полимеры этилена, ацеклические углеводороды, нефтепродукты, хлопковое волокно, крепкие спиртные напитки, орехи и фруктовые соки.

В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. Создано сборочное производство тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ и МЗКТ на базе Гянджинского автомобильного завода. С 2007 года собрано более 10 тыс. тракторов различных модификаций и специальной техники на их базе, а также свыше 3,5 тыс. автомобилей, автобусов и прицепов МАЗ.

В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом.-0-