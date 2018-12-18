Президент Беларуси назвал отвратительной подготовку тренеров по видам спорта

18 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта. Об этом он сегодня заявил на совещании по вопросам развития летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отвратительная подготовка тренеров", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, например, недавнее поражение молодежной сборной Беларуси по хоккею произошло не только по вине тех или иных чиновников от спорта, но и по причине плохой работы тренеров. "Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что минского "Динамо", что сборных команд. Это работа тренеров", - обратил внимание глава государства.

"Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет - лишайте его диплома, - сказал Александр Лукашенко. - Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры".

Президент привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает. "Где остальные? - поставил вопрос белорусский лидер. - Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить?"

Он обратил внимание, что молодые специалисты остаются там, где руководитель проявляет заинтересованность и создает условия для работы и жизни. "На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах", - считает Президент.-0-