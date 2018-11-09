Президент Беларуси отметил поступательное развитие взаимодействия с Камбоджей

9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил поступательное развитие взаимодействия между странами в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Александр Лукашенко выразил убежденность, что совместными усилиями удастся в ближайшее время более полно реализовать потенциал двустороннего сотрудничества.-0-