Президент Беларуси отметил поступательное развитие взаимодействия с Камбоджей

9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в
Глава государства отметил поступательное развитие взаимодействия между странами в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Александр Лукашенко выразил убежденность, что совместными усилиями удастся в ближайшее время более полно реализовать потенциал двустороннего сотрудничества.-0-
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