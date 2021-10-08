Президент Беларуси поздравил народного артиста РСФСР Леонида Куравлева с 85-летием

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Леонида Куравлева с 85-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вашему таланту подвластны самые разные жанры и амплуа - от комедийных персонажей до драматических образов. За годы плодотворной творческой деятельности вами исполнено более 200 незабываемых ролей, многие из которых вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы любовь к творчеству артиста и восхищение актерским талантом миллионов зрителей на всем постсоветском пространстве и в дальнейшем способствовали укреплению культурных и дружественных связей между странами.

Президент пожелал юбиляру доброго здоровья, долголетия, вдохновения и оптимизма.-0-