Президент Беларуси высказался насчет недостатка узкоспециализированных врачей в небольших районах

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался насчет недостатка узкоспециализированных врачей в небольших районах. Этой проблемы он коснулся сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Решение проблемы - в развитии сети межрегиональных центров специализированной медицинской помощи и центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием (по примеру Барановичского, Оршанского, Бобруйского, Солигорского и Островецкого районов)", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что в стране активно используются различные технологии телемедицинского консультирования. Основная роль в нем отводится профессорско-преподавательскому составу медицинских университетов и высококвалифицированным специалистам РНПЦ. В настоящее время 251 учреждение здравоохранения применяет этот вид консультаций, их проведено более 9 тыс.
"Это позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению независимо от места проживания, а также снизить финансовые и временные затраты учреждений здравоохранения и пациентов", - добавил белорусский лидер.-0-