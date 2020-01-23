Президент: нужны разработки ученых, которые можно применить на деле

23 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о своем принципиальном требовании, чтобы научные разработки делались с прицелом на практико-ориентированность. Об этом он заявил сегодня во время общения с представителями научной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается практико-ориентированности - это жесткое мое требование. Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле", - сказал глава государства.

Глава государства высказал пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере: "Надо нам выбрать время, чтобы "допросить" руководителя Академии наук по выполнению тех поручений, которые были даны мною в прошлом и позапрошлом годах. Я имею в виду и электромобиль, еще какие-то направления… Где оно, на каком уровне? Надо определиться, может, после первого квартала, и переговорить в Академии наук с учеными на предмет реализации их открытий".

Александр Лукашенко предложил изучить вопрос, насколько оптимальна существующая система при подаче апелляций по поводу оценки и защиты научных работ. Он считает неправильным, если апелляцию рассматривают те же, кто ранее принимал решение по этому же вопросу. "Все-таки давайте не будем торопиться. Давайте изучим этот вопрос на предмет соответствия классическим принципам: если это просьба рассудить, есть обида на тех, кто принял решение, надо исходить из того, что это должен сделать кто-то другой", - сказал Президент.

Глава государства отметил необходимость разобраться в этом вопросе без всяких личностных подходов. "Нет, значит, нет, оставим эту систему. Если вы сочтете нужным, что это должна быть несколько другая система, рассмотрим этот вопрос. Если в этом есть необходимость", - резюмировал он.-0-