"Профессионализм, опыт и способность управлять". Лукашенко назвал главные требования к управленцам

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Профессионализм, опыт и способность управлять - главные требования к управленцам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что формирование дееспособного кадрового потенциала - это первое, над чем придется работать новому губернатору Могилевской области Анатолию Исаченко. При этом Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя рубить с плеча, но это не значит, что все должно застыть. "Всегда людям надо давать шанс, - подчеркнул он. - Надо давать дорогу молодым, но не забывать про опытные кадры. Профессионализм, опыт и способность управлять - не важно, какой ты, молодой или старый".

Он также отметил, что с апреля 2019 года обновился почти весь кадровый реестр главы государства в области.

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