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24 декабря 2019, 07:00

Пусть Рождество наполнит дома теплом взаимопонимания и благополучием - Лукашенко поздравил христиан

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров - социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.

"Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. "Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием", - подчеркнул глава государства.-0-

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