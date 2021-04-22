Путин: отношения России и Беларуси развиваются, и развиваются успешно

22 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и России развиваются, и развиваются успешно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения у нас развиваются, развиваются успешно. Несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки почти $30 млрд общий объем сегодня. Уверен, что все восстановится в прежнем объеме", - заявил Владимир Путин.

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