Путин предлагает Лукашенко провести встречу 25 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предлагает Президенту Беларуси Александру Лукашенко провести встречу 25 декабря. Об этом сегодня белорусский лидер заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, ему докладывают, что "Владимир Владимирович предлагает 25 декабря в Кремле встретиться и обсудить вопросы".

Как сообщалось, главным вопросом предстоящей встречи с Президентом России Владимиром Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал налоговый маневр. "Самый главный вопрос, который мы должны решать, - вопрос экономический - налогового маневра", - сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет. "Развивать проект Союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян", - добавил Александр Лукашенко.-0-