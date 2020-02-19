"Работаем на всю Северную Африку" - Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия

Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет решили делать ставку на совместные предприятия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам после переговоров в Каире с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко встретился с Абдель Фаттахом ас-Сиси. Какие задачи поставили перед собой Беларусь и Египет Переговоры президентов начались с протокольной церемонии. Абдель Фаттах ас-Сиси встретил Александра Лукашенко у входа во дворец, и после исполнения гимнов и церемониала с участием роты почетного караула президенты сели за стол переговоров.

"Беларусь и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром. У нас нет закрытых тем, все вопросы с Президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно. Именно такими были и сегодняшние переговоры", - рассказал Александр Лукашенко.

Основное внимание на переговорах президенты уделили торгово-экономическим связям. "Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются: и белорусская, и египетская стороны прилагают для этого все усилия", - заявил глава государства.

По его словам, хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. В сфере промышленной кооперации страны начинали с проектов по созданию в Египте сборочных производств. Организована сборка техники Минского автомобильного и Минского тракторного заводов. В ближайшей перспективе начнется выпуск продукции "Бобруйскагромаша", "Амкодора", двигателей Минского моторного завода.

Египет намерен совместно с Беларусью выходить на евразийский и африканский рынки "Месторасположение Египта и Беларуси на международной карте позволит открыть новые рынки перед египетской и белорусской продукцией как в странах Евразийского экономического союза, так и в арабском мире и африканских странах", - убежден Президент Египта.

"Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту", - отметил Александр Лукашенко.

Потенциал белорусская сторона видит в инновациях и высоких технологиях, науке и образовании. "Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий. Такой подход уже показал свою эффективность", - подчеркнул Президент.

Беларусь хочет принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала "Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также считает перспективным сотрудничество в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности. Беларусь готова поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование, а также продовольствие.-0-

Сотрудничество Беларуси и Египта. Итоги

По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире подписан пакет документов. Читать далее

Египет планирует открыть посольство в Минске "Приветствуем планы египетской стороны по открытию дипломатического представительства в Беларуси. Мы окажем для этого всяческую поддержу как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусские предприятия подпишут в Каире контракты не менее чем на $16 млн В эти дни в Каире проходит контактно-кооперационная биржа. Переговоры проводят более 30 белорусских и около 120 египетских компаний.

Беларусь и Египет могут приступить к созданию беспилотников уже в этом году "Есть серьезные технологические ниши, по которым можно работать. В частности ожидаем, что будет заметное и быстрое движение по производству беспилотников, которые разработаны в нашей стране", - рассказал председатель БелТПП Владимир Улахович.

Египет планирует модернизировать 4,5 тыс. предприятий, к работам могут привлечь и Беларусь "Нашими партнерами подготовлен перечень из более чем 4,5 тыс. предприятий, которые они планируют модернизировать. Они хотели бы, чтобы мы тоже активно работали с этими предприятиями", - рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.