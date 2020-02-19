"Работаем на всю Северную Африку" - Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия

19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет решили делать ставку на совместные предприятия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам после переговоров в Каире с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром. У нас нет закрытых тем, все вопросы с Президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно. Именно такими были и сегодняшние переговоры", - рассказал Александр Лукашенко.
Основное внимание на переговорах президенты уделили торгово-экономическим связям. "Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются: и белорусская, и египетская стороны прилагают для этого все усилия", - заявил глава государства.
По его словам, хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. В сфере промышленной кооперации страны начинали с проектов по созданию в Египте сборочных производств. Организована сборка техники Минского автомобильного и Минского тракторного заводов. В ближайшей перспективе начнется выпуск продукции "Бобруйскагромаша", "Амкодора", двигателей Минского моторного завода.
"Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту", - отметил Александр Лукашенко.
Потенциал белорусская сторона видит в инновациях и высоких технологиях, науке и образовании. "Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий. Такой подход уже показал свою эффективность", - подчеркнул Президент.
Глава государства также считает перспективным сотрудничество в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности. Беларусь готова поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование, а также продовольствие.-0-
Сотрудничество Беларуси и Египта. Итоги
По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире подписан пакет документов. Читать далее