Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены госнаград

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены государственных наград за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Медалью "За отвагу" награжден специальный корреспондент отдела корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Григорий Азарёнок, медалью "За трудовые заслуги" - обозреватель отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины - редактор отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Крят и специальный корреспондент отдела политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Игорь Тур.

Заместитель директора - заведующий отделом музыкальных и литературно-художественных программ дирекции канала "Культура" Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании Наум Гальперович удостоен почетного звания заслуженный деятель культуры.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь.

За значительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны Благодарность Президент объявлена работникам Национальной государственной телерадиокомпании: редактору отдела экономических новостей главной дирекции Агентства телевизионных новостей Ксении Лебедевой, специальным корреспондентам отдела выпуска главной дирекции АТН Сергею Луговскому и Елене Насачевой, редактору отдела зарубежной информации главной дирекции АТН Марии Петрашко, заведующему отделом репортеров главной дирекции АТН Александру Хоровцу, заместителю заведующего отделом выпуска главной дирекции АТН Полине Шубе;

сотрудникам ЗАО "Второй национальный телеканал" - ведущему программы дирекции информационного вещания Александру Аверкову, специальному корреспонденту дирекции информационного вещания Андрею Александрову, корреспонденту дирекции информационного вещания Алексею Кряквину, ведущей программы отдела ведущих информационно-аналитических программ дирекции информационного вещания Екатерине Круталевич, телеоператору отдела телеоператоров дирекции информационного вещания Сергею Янковскому;

работникам ЗАО "Столичное телевидение" - директору дирекции интернет-вещания Татьяне Бирук, ведущей программы отдела выпуска дирекции информационного вещания Екатерине Забенько, политическому обозревателю дирекции информационного вещания Евгению Пустовому;

а также заместителю главного редактора - редактору отдела политической и социальной информации главной редакции информации РУП "Белорусское телеграфное агентство" Светлане Сухарко, редактору отдела журналистских расследований редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" Роману Рудю и корреспонденту этого отдела Людмиле Гладкой.

За плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность Благодарности Президента удостоен композитор Евгений Олейник.-0-