Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание главы государства Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
На совещание в том числе вынесены предлагаемые правительством подходы к дальнейшему развитию пенсионной системы. "Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 млн пенсионеров (примерно 510 тыс. - работающие). Пенсионные выплаты превышают Br15 млрд и составляют 30% общих расходов бюджета страны", - обратил внимание глава государства.
"То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу, - такие вопросы поднимались на VI Всебелорусском народном собрании. Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены", - сказал Александр Лукашенко.
Он потребовал доложить, как проработаны эти подходы и что потребуется предпринять для широкого внедрения такой программы в Беларуси.-0-