Дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья обсуждаются у Президента

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья обсуждаются на совещание главы государства Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений.

"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.

Планируется также увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек.

"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил Президент.-0-

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