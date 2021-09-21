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21 сентября 2021, 10:34

Дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья обсуждаются у Президента

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента
Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья обсуждаются на совещание главы государства Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что жилье - самая насущная потребность людей и назрела необходимость внести определенные коррективы в порядок и условия предоставления государственной поддержки гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений.

"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет. - Прим. БЕЛТА)", - заявил глава государства.

Планируется также увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек.

"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил Президент.-0-

Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента

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Теги
жилье Лукашенко Совет Министров строительство
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Фото из архива Развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы вынесено на совещание у Президента
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