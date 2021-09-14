Реализация кредитного соглашения с Кувейтом позволит реконструировать больницу в Гродно под онкодиспансер

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ №341 "О реализации кредитного соглашения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом предусматриваются меры по реализации кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Кувейтским фондом арабского экономического развития, включая ряд льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС.

Средства займа в размере 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентны $25 млн) будут направлены на реконструкцию городской клинической больницы №3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

По окончании реконструкции для лечения онкологических пациентов в Гродненской области будут применяться соответствующие мировым стандартам современные методы лучевого и комбинированного (хирургического и химиолучевого) лечения, радионуклидной диагностики.-0-