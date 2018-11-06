Реконструированный мост через Припять открыт с участием Лукашенко в Житковичском районе

6 ноября, Житковичский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт сегодня с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год - не исключение. "Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления", - считает Президент. Он отметил важность того, что сегодня после тяжелой работы вводится в строй этот важный объект. Александр Лукашенко напомнил, что буквально в декабре минувшего года мост из-за аварийного состояния пришлось закрыть, что стало чрезвычайной проблемой для жителей Житковичского района, Турова.

Организованная по требованию Президента понтонная и паромная переправы только частично решали возникшие трудности. "Когда я в СМИ увидел эту проблему, я понял, к чему она может привести. Да и привела. Это катастрофа для людей, которые перемещаются с одного берега на другой на работу, по другим причинам. И поэтому все, что здесь делалось, делалось очень быстро. Вы представьте, практически за полгода сменить русло реки, построить подъездные дороги к паромным переправам, затем убрать старый мост, заказать и привезти новые конструкции, установить необходимое технологическое оборудование и выстроить новый мост - это очень серьезная работа", - заметил глава государства. При этом он признался, что, когда ставилась задача все завершить к 7 ноября и все пообещали, что выполнят, сомневался, действительно ли удастся реализовать эту задачу. "Но вот сделали даже раньше, просто молодцы", - похвалил Президент.

"Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Работники дорожно-строительной сферы не только решили сложные вопросы и добились поставленных целей, но и приобрели бесценный опыт, и не только взрывать мосты, хотя это была сложная задача. Именно здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии. На этот результат работали все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент искренне поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве. "Главная задача государства - обеспечить достойное качество жизни своим гражданам и предоставить им равные возможности для полноценного труда независимо от места жительства", - заявил он.

Торжественная церемония открытия обновленного моста стало настоящим праздником для местных жителей, ведь действительно за очень короткий промежуток времени на государственном уровне была решена очень важная для них проблема.

Александр Лукашенко вместе с руководителями региона и транспортного ведомства перерезал красную ленточку на мосту, тем самым дав старт движению транспорта. Местные жители тепло поблагодарили главу государства за такой подарок, а местные школьники вручили Александру Лукашенко макет моста.

"Этот мост многому нас научил, - сказал Президент. - Мосты объединяют, в этом их функция, они не несут функцию разъединения или разделения. А это суть нашей политики - объединение".-0-

Лукашенко поручил наградить участвовавших в реконструкции моста через Припять Глава государства позитивно оценил быстро и качественно проведенные работы по реконструкции моста.

Лукашенко: 7 ноября - праздник мира и истинных прав человека "Жизнь меняется, меняются оценки - прошло сто лет. Давайте вспомним из истории то, что неоспоримо, то, что непререкаемо, - предложил Президент. - Почему свершилась эта революция в 1917 году и какие уроки мы должны извлечь из этого праздника".