Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсуждают IT и финансы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий, обсуждают сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пригласил вас, чтобы выработать решения, которые стоят на стыке двух миров - цифрового и финансового", - сказал глава государства, открывая совещание. Он заметил, что еще два десятка лет назад финансы и IT-индустрия жили каждый своей жизнью. "Но сегодня мировые тенденции таковы, что "цифра" в буквальном смысле проникает в каждый дом. Действия, а иногда и просто публичные заявления руководства цифровых гигантов стали существенно влиять на традиционные отрасли: автомобилестроение, транспорт, логистику, услуги, космические разработки и так далее", - обрисовал ситуацию Президент.

"В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах (нам это знакомо). Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды", - добавил глава государства.

О токенах и криптовалютах

Александр Лукашенко пояснил, что на совещании будет рассматриваться одна из сфер, куда цифровая трансформация проникла очень глубоко, - финансовые отношения. "Использование цифровых знаков (токенов) и криптовалют стало обыденным во многих странах мира. Их принимают в качестве дополнительного платежного средства наравне с традиционными деньгами. В 2017 году мы первые в мире специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий в Беларуси", - сказал глава государства.

За три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт, отметил белорусский лидер.

"Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено, - обратил внимание Президент. - Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности".

"Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов", - сказал Александр Лукашенко.

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