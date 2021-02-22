Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса - Путин

22 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко в Красной Поляне в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.

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