22 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подчеркивает высокий уровень стратегического партнерства с Беларусью. Об этом глава российского государства заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин приветствовал Александра Лукашенко в Красной Поляне, отметив, что в нынешнее время личные встречи стали большой редкостью. Поэтому, по словам российского Президента, в них есть особая ценность. Как заявил Владимир Путин, в повестке двух лидеров - "большой комплекс работы".

"Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества подтверждается", - заявил Владимир Путин.

Он обратил внимание, что Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси и инвестором в экономику республики. "Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно только сказать о Белорусской атомной электростанции, работа над которой идет успешно, как мы знаем. Мы работаем и на наших традиционных рынках, я имею в виду сельское хозяйство, - привел примеры Владимир Путин. - В России большой популярностью пользуются продукты из Беларуси: они всегда качественные, доступные по цене".

Президент России также отметил тесные гуманитарные связи между странами. По его словам, сотрудничество в этой сфере даже не нуждается в перечислении.

"Мы очень близкие люди, народы: культура, язык, религия, история совместная, причем основанная не только на героическом относительно недавнем прошлом, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет, и, конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время", - подчеркнул он.

Особое внимание глава российского государства уделил взаимодействию Беларуси и России на уровне регионов. Работа в этом направлении очень важна, заявил он. "Значительный объем наших отношений складывается на уровне регионального взаимодействия. Это и экономические связи, и человеческие", - констатировал Владимир Путин.-0-

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