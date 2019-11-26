Самая успешная сборная десятилетия - Лукашенко вручил награды команде по гребле на байдарках и каноэ

26 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале мероприятия отметил, что стало доброй традицией встречаться во Дворце Независимости, чтобы высказывать слова благодарности тем, кто прославляет Беларусь, удивляет весь мир.

В их числе - команда по гребле на байдарках и каноэ. Александр Лукашенко назвал ее самой стабильной и успешной национальной сборной десятилетия, а этот вид спорта - истинно белорусским. "Его традиции неразрывно связаны с многовековой культурой и бытом нашей Беларуси - края тысячи рек и озер", - пояснил он.

Президент обратил внимание, что болельщики привыкли к победам белорусских гребцов на самых крупных международных соревнованиях. "С каждого турнира, включая Олимпийские игры, белорусы возвращаются с медалями, - констатировал он. - В июне во время II Европейских игр я с большим удовольствием это наблюдал. Внимательно следил за жаркими августовскими баталиями на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где вы доказали, что белорусам сегодня нет равных в мире. Завоевав 14 медалей, шесть из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли - Германию, Венгрию, Китай, Россию‚ Новую Зеландию и другие. А на Олимпиаде (предстоящей летом в Токио. - Прим. БЕЛТА) больше и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это".

Глава государства тепло поблагодарил спортсменов за яркие незабываемые эмоции, которые они подарили всем любителям спорта, особо отметив экипаж байдарки-двойки - Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. "В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые-третьи места, просто выступления девушек, юношей, ребят в этом виде создают основу для побед таких великих спортсменок", - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что гребля является очень тяжелым видом спорта, особенно для женщин. "Более тяжелого вида спорта нет, - сказал он. - Мужики - это мужики, они должны грести. А девчонкам - особая благодарность. Спасибо вам!"

Президент напомнил, что командой по гребле на байдарках и каноэ завоеваны пять медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах. "Все эти достижения - свидетельство того, что в Беларуси создана сильная национальная школа гребли. Наши юные таланты побеждают не только на юниорских стартах, но и успешно переходят на высочайший уровень", - подчеркнул Александр Лукашенко. Но с сожалением добавил, что для Беларуси такие результаты можно назвать скорее исключением, чем правилом. "Как только я начинаю у начальников спрашивать за результат… Были дети хорошие, юноши, молодежь прекрасная, выигрывают и в биатлоне, и в беговых лыжах - зимний вид спорта. Как только доходим до взрослых, их нет. Где они? Растворились по дороге. Поэтому говорю, что вы скорее исключение, когда молодежь подтягивается к взрослым и побеждает", - заметил глава государства.

"Вызывает уважение, что вы, наставники, всегда переживаете за свой вид спорта, за каждого воспитанника, упорно трудитесь, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Хорошо, что сегодня мы не забыли и о первых тренерах, которые учили чемпионов азам, заложили основы техники, дали путевку в большой спорт. Так надо делать всегда. Без первых тренеров эта россыпь наград и эта торжественная встреча были бы сегодня невозможны", - сказал белорусский лидер. Он поблагодарил спортсменов и тренеров за большой труд, волю к победе и высочайшие результаты.

Однако вскоре национальной команде предстоит пройти главный экзамен - в июле стартует Олимпиада в Токио. "Вы не хуже меня понимаете, что в Японии вас ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба в сложных климатических условиях. И все победы в Венгрии, если они будут подтверждены, окажутся у вас не в активе, а в пассиве. Коль вы уж взяли такую планку, конкретизирую, вам придется прыгать, под планку никак нельзя. У вас титулованные соперники, которые также нацелены на успех и очень напряженно готовятся к Олимпиаде, - подчеркнул Президент. - Убежден, что вы сможете все преодолеть и обязательно хотя бы на мгновение (больше не надо) опередите конкурентов. Огромная армия нас, болельщиков, очень верит и надеется, что вы будете на высоте, вы победите. Не на высоте - на воде будете. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в жизни и удачи в предстоящих выступлениях!"

Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы эта торжественная и краткая встреча была в будущем продолжена. "Если вы выступите не хуже (на Олимпиаде. - Прим. БЕЛТА), мы с вами должны уже пойти в ресторан", - сказал с юмором Президент.

За многолетнюю плодотворную работу, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие гребли на байдарках и каноэ, подготовку спортсменов высокого класса и достижение отличных спортивных результатов на чемпионатах мира и Европы, II Европейских играх 2019 года Александр Лукашенко наградил медалью "За трудовые заслуги" тренера-преподавателя филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва Михаила Аземшу, старших тренеров национальной команды Беларуси Николая Банько и Геннадия Галицкого. Эти медали Президент вручил спортсменам-инструкторам национальной команды Марине Литвинчук и Ольге Худенко.

Глава государства также вручил орден Национального олимпийского комитета Беларуси Владимиру Шантаровичу, который удостоен этой награды за выдающиеся спортивные достижения, исключительные заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений.

Диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" получил от Президента спортсмен-инструктор национальной команды Артем Козырь.

Благодарность Президента объявлена 8 спортсменам за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Благодарности удостоены также 15 представителей тренерского состава за многолетнюю плодотворную работу в сфере физкультуры и спорта, выдающиеся достижения в подготовке спортсменов высокого класса, профессиональное мастерство, значительный личный вклад в обеспечение высококвалифицированного медицинского и фармакологического обслуживания спортсменов национальной команды.-0-

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