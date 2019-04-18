Самозанятым гражданам в Беларуси разрешили предоставлять услуги юридическим лицам

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуются правовые отношения в сфере налогового законодательства. Это предусмотрено указом №151, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указ от 26 февраля 2015 года №99 "О взимании налога на добавленную стоимость". Они направлены на поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства.

Для дальнейшей дедолларизации экономики предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте.

Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Признан утратившим силу указ от 23 октября 2012 года №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе.-0-