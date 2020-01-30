"Счастье, что выбрали курс на дружбу с Китаем" - Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. Об этом он заявил сегодня, назначая послом Беларуси в КНР Николая Снопкова, который до настоящего времени занимал пост замглавы Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китай - это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат", - заявил белорусский лидер.

"Думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в Администрации. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся. Вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может, какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что стоят важные задачи по развитию отношений с дружественным Китаем. "Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать. Упиваться своими успехами нельзя. Надо очень серьезно работать", - акцентировал внимание глава государства.

"КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это "монстры", с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси, как страны с экспортно ориентированной экономикой, это очень важно: "Главное - это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами - той же Россией, Евросоюзом и США, - у нас есть. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу найти".

Говоря о Николае Снопкове и его работе в Администрации Президента, глава государства признал, что на первых порах это будет приличная потеря, учитывая хорошее практическое знание работы правительства и по другим направлениям. "Я отдаю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в Министерстве иностранных дел", - сказал Президент.-0-

Белорусско-китайское экономическое взаимодействие будет усиливаться - Снопков "Задача, поставленная Президентом, как всегда простая и глубокая, - дом политических белорусско-китайских взаимоотношений поставить на мощный фундамент глубокого экономического и торгового сотрудничества", - подчеркнул Николай Снопков.

Китай справится с коронавирусом и представит миру опыт противодействия подобным проблемам - Снопков Николай Снопков, который назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае, отметил: "Ситуация, может быть, несколько нестандартная. Уверен в том, что Китай ее спокойно преодолеет и эффективно справится с проблемой".