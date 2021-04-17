"Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты"

17 апреля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, рассказал о своих впечатлениях от фильма "Манкурты", вышедшего на ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что не смотрел фильм непосредственно в момент его выхода, потому как изложенные в нем факты знал до этого, притом еще глубже. "Потому что мы не все могли показать, идет следствие. Очень многие люди, прямо скажу, под контролем. Мы их видим. Рано все раскрывать. Но когда начали меня спрашивать: смотрел - не смотрел, думаю, надо посмотреть", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о своих впечатлениях, Президент высказал мнение, что фильм сделан для людей, которые быстро схватывают и в теме.

"Два раза смотрел потом, чтобы понять, как наши люди, обычные, воспримут. И вот со второго раза, как у молодежи принято говорить, заходит. Фильм сделан добротно, очень качественно, на уровне выше среднего. Молодцы вы, что потом дали комментарий по отдельным моментам", - заявил глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, в вышедшем недавно фильме на телеканале ОНТ "Манкурты" рассказывалось о том, как контрразведка изобличила целую сеть тех, кто различными методами стремился перевернуть Беларусь. В шпионский скандал оказались вовлечены люди, семьи и спецслужбы других стран.-0-