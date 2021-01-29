"Секрет один - делай как я" - Лукашенко рассказал о методах воспитания детей и внуков

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студенческой молодежью рассказал о своих секретах воспитания детей и внуков, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства сказал, что воспитывает детей на личном примере, и посоветовал молодым людям поступать так же.

"Один совет, коль вы намекаете на то, что я родитель. Я своих сыновей, особенно младшего, воспитывал просто: делал у него на глазах то, что должен делать он, - пояснил Александр Лукашенко. - То есть секрет один - делай как я".

Александр Лукашенко

Президент также считает, что важно суметь найти в ребенке способности и таланты и развить их. Но если к чему-то нет способностей, не стоит напрягать детей, заявил он.

Кроме того, добавил глава государства, надо обязательно уделять внимание учебе и спорту. "Если ты неуч - это беда, - подчеркнул он. - Спорт - это просто на злобу дня. Два часа в день вы должны заниматься спортом, если хотите просто быть здоровыми".-0-