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27 января 2020, 11:18

Сенько доложил Лукашенко о результатах работы таможни за прошлый год

Александр Лукашенко и Юрий Сенько
Александр Лукашенко и Юрий Сенько

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Сенько доложил о результатах работы таможенных органов в 2019 году. При этом глава государства попросил обратить особое внимание на формирование доходной части республиканского бюджета - выполнены ли доведенные показатели.

"Второй вопрос - о формировании доходной части бюджета в плане моих поручений в конце прошлого года. Было поручение вам и правительству (непосредственно премьер-министру Румасу) о дополнительных доходах республиканского бюджета. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство", - сказал Президент.

Он отметил, что в скором времени деятельность таможенных органов будет рассмотрена еще более подробно, в рамках отчета правительства об итогах работы экономики в прошлом году. "Если есть горячие вопросы, которые касаются принятия решения Президента, пожалуйста, я готов выслушать", - добавил Александр Лукашенко.

"По таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, - прогнозный показатель, доведенный нам Министерством финансов, выполнен на 100,5%", - проинформировал Юрий Сенько.

Юрий Сенько
Юрий Сенько

Как рассказал он журналистам после доклада Президенту, за 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше Br9,065 млрд платежей. Это почти на Br400 млн (4,2%) меньше, чем в 2018 году. Одна из причин - снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%).

"Компенсировать издержки, связанные с экспортными пошлинами, которые мы не добрали в том году, смогли путем сбора Br406 млн за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства. Работа продолжается, аналогичные задачи стоят и на текущий год", - отметил председатель ГТК.

Всего за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом. При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% до 17,5 млн т, из них 11,4 млн т - в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска.

Таможенные органы в 2019 году выявили 47,3 тыс. правонарушений и 387 преступлений (в 2018-м - 35,5 тыс. правонарушений и 357 преступлений). Возбуждено 181 уголовное дело по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 645 кг наркотиков (в 2018-м - 225 кг).

"Ситуация остается сложной. Самые крупные четыре партии пытались поставить через территорию нашей страны в сторону Российской Федерации - это практически 500 кг наркотиков", - отметил Юрий Сенько.

В 2019 году также участились попытки незаконного перемещения через границу наличных денежных средств. Если в 2018 году было изъято валюты на Br1,6 млн, то в 2019-м эта цифра достигла Br9,5 млн.-0-

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