Согласовано назначение новых замов в МИД, МНС, Минэкономики, Минэнерго, Минюсте и Госстандарте

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в ряде министерств и ведомств, передает корреспондент БЕЛТА.
Николай Борисевич займет пост заместителя министра иностранных дел. До этого он возглавлял главное управление Азии, Африки и Латинской Америки МИД.
Кроме того, на должность генерального консула Беларуси в Дубае (ОАЭ) согласован Евгений Лазарев.
На пост заместителя министра по налогам и сборам согласован Игорь Скринников, прежде - начальник главного управления методологии налогообложения МНС.
Татьяна Бранцевич с должности заместителя председателя комитета экономики Минского облисполкома перейдет на пост замминистра экономики.
Денис Мороз согласован на должность заместителя министра энергетики. До этого он возглавлял проектное научно-исследовательское РУП "НИИ Белгипротопгаз".
Пост заместителя министра юстиции займет Сергей Калиновский, прежде - начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.
На должность первого заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации согласован Дмитрий Барташевич. До этого он работал на посту заместителя руководителя этого ведомства.
Анатолий Шаршун согласован на должность директора Департамента по ценным бумагам Министерства финансов. До этого он работал на посту заместителя руководителя этого департамента.
Пост первого заместителя начальника Белорусской железной дороги займет Петр Дулуб, прежде - начальник службы перевозок Управления БЖД.-0-