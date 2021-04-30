Согласованы кадровые назначения в местной вертикали Гродненской и Минской областей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома займет Юрий Валеватый. Он пошел на повышение с должности председателя Мостовского райисполкома.

Денис Курленко после работы во главе комитета экономики Минского облисполкома переходит на должность заместителя председателя Минского облисполкома.

Вороновский район возглавит Дмитрий Захарчук. У него уже есть опыт работы в районной вертикали на посту первого заместителя председателя - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома.

Новый руководитель также в администрации Ленинского района Гродно - Игорь Бобырь. Его предыдущее место работы - ОАО "Гродно Азот", где он работал на посту генерального директора с сентября 2017-го по январь 2021 года.

Александр Лукашенко поинтересовался у руководителей местной вертикали ходом посевной кампании в отдельных районах и в разрезе регионов. Подробно обсуждались сложившиеся метеорологические условия, состояние озимых культур, темпы посевной. Глава государства поставил задачу динамично проводить посевные работы и в целом завершить их к 9 мая. "Затягивать не надо посевную кампанию. Как говорят, день год кормит", - напомнил Президент.

Он также обратил внимание на эффективное и рациональное использование сельскохозяйственной техники, которую нужно вовремя обслуживать, не допускать, чтобы она простаивала.

Глава государства, принимая кадровые решения, поинтересовался общественно-политической обстановкой в регионах. В частности, речь шла о ситуации в Гродно. По словам представителей местной власти, сейчас обстановка спокойная.

"Наверное, уже голову в руки взяли некоторые, которые случайно туда попали (речь об участии граждан в несанкционированных акциях во второй половине 2020 года. - Прим. БЕЛТА)", - заметил Александр Лукашенко. Он предупредил, чтобы руководители на местах уделяли особое внимание работе с людьми - всем необходимо сделать соответствующие выводы из того, что произошло. "Мы знаем, кто есть кто, с кем можно работать, с кем нельзя. И сами можем сделать определенные выводы на будущее, потому что недостатков и у всех нас хватало. Надо обратить на это внимание", - сказал Президент.-0-