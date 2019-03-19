Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который принял решение о сложении своих президентских полномочий с 20 марта 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана с 20 марта 2019 года На оставшийся срок полномочия президента Казахстан переходят к председателю Сената Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги, которая состоится в 12.00 20 марта 2019 года. Указ вступает в силу с момента подписания.

Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения, главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах. Разговор в целом получился очень теплым.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия, особенно с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности - очень сильного и влиятельного органа в структуре власти в Казахстане. Этот орган в том числе курирует ряд вопросов внутренней и внешней политики, задействован в принятии кадровых решений.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев, как первый президент страны, по Конституции имеет статус "Лидера нации". Александр Лукашенко подчеркнул, что это, безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева.

Исполнять обязанности Президента Казахстана будет председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого глава белорусского государства знает лично. Они встречались в Минске на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Уже тогда диалог прошел в конструктивном ключе, что свидетельствует о том, что с преемственностью добрых контактов на высшем уровне у Беларуси и Казахстана не будет проблем.

В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.-0-