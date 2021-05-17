Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Пашиняном

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении состоялся сегодня по инициативе армянской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран - Беларуси и Армении, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах.

С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе.-0-