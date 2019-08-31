Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Таджикистана

Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко. Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президенты обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях. Подчеркнут стратегический характер партнерства между Беларусью и Таджикистаном, взаимная заинтересованность в эффективной реализации достигнутых договоренностей.-0-