Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.-0-
Лукашенко: не надо убаюкивать мирными акциями, мы видим, что в глубине происходит
"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - заявил глава государства.