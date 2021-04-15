Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений, также Президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.

В ходе разговора более подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром.-0-