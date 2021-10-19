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19 октября 2021, 19:10

Сотрудники БГУ и Белорусского государственного медуниверситета удостоены государственных наград

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Белорусского государственного университета и Белорусского государственного медицинского университета удостоены государственных наград. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, внедрение результатов научных исследований в производство, развитие белорусской культуры и воспитание творческой молодежи, достижения в сфере науки, охраны здоровья и медицины.

Главный научный сотрудник лаборатории химии конденсированных сред Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ Олег Ивашкевич и профессор кафедры математической кибернетики БГУ Виктор Корзюк удостоены ордена Отечества III степени.

Орденом Почета награждены заведующий кафедрой конституционного права БГУ Григорий Василевич, заведующий кафедрой философии и методологии науки БГУ Анатолий Зеленков, заведующий кафедрой биологической химии БГМУ Анатолий Таганович и заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней БГМУ Станислав Третьяк. Начальник управления по делам культуры БГУ Владимир Макаревич удостоен ордена Франциска Скорины.

В числе награжденных медалью "За трудовые заслуги" декан лечебного факультета БГМУ Алексей Волотовский, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Дмитрий Данилов, главный научный сотрудник лаборатории радиационной безопасности Института ядерных проблем БГУ Виктор Тихомиров. Среди удостоенных медали Франциска Скорины профессор кафедры физики твердого тела БГУ Виктор Анищик, декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский, первый проректор БГМУ Ирина Мороз.

Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" присвоено профессору кафедры лазерной физики и спектроскопии БГУ Евгению Воропаю, профессору кафедры физики полупроводников и наноэлектроники БГУ Николаю Поклонскому и профессору кафедры эпидемиологии БГМУ Григорию Чистенко.

Заслуженными работниками образования Беларуси стали заведующий кафедрой информационных систем управления БГУ Виктор Краснопрошин, директор Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ Сергей Маскевич и заведующий кафедрой русского языка БГУ Иван Ровдо.

Почетного звания "Заслуженный врач Республики Беларусь" удостоена заведующая кафедрой глазных болезней БГМУ Людмила Марченко. Заслуженным работником здравоохранения стала проректор по лечебной работе БГМУ Светлана Шилова.

Глава государства также подписал распоряжение, в соответствии с которым работники данных вузов удостоены Благодарности Президента Беларуси. Награждены представители БГУ - завкафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Анатолий Данилевич, декан факультета международных отношений Елена Достанко, начальник Центра информационных технологий Виктор Кочин, профессор кафедры медиалогии Татьяна Подоляк, завкафедрой белорусского языкознания Николай Пригодич, завкафедрой физики и аэрокосмических технологий Владимир Саечников, директор учреждения образования "Юридический колледж Белорусского государственного университета" Олег Старовойтов, декан физического факультета Михаил Тиванов, профессор кафедры международных отношений Александр Шарапо.

Благодарности Президента Беларуси удостоены работники Белорусского государственного медицинского университета - руководитель научно-исследовательской части Елена Гудкова, профессор кафедры радиационной медицины и экологии Александр Стожаров, заведующий 1-й кафедрой детских болезней Александр Сукало.-0-

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