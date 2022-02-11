Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе стало темой совещания у Лукашенко

(Обновлено 10:46)

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые изменения Уголовно-процессуального кодекса вынесены на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Подготовлен соответствующий законопроект, сообщает БЕЛТА.

Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов. Суть - в усовершенствовании порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе.

"Эффективности работы судебной системы в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание. Тема сегодняшнего нашего разговора - судебные заседания, особенно по уголовным делам", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул: "Серьезность рассматриваемых вопросов и последствий выносимых судебных постановлений требует крайне взвешенного подхода к реформированию данной сферы. Тем более когда дело касается такого чувствительного для людей момента, как обжалование решений суда".

Александр Лукашенко заметил, что, к сожалению, даже самый грамотный и опытный судья или прокурор в своей работе не застрахован от ошибок. И не только мелких, технических, но иногда они могут привести и к осуждению невиновного. "Возможность исправить такие ошибки должна быть безусловно гарантирована", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в этих целях в 2016 году в уголовном процессе перешли от кассационного к апелляционному порядку обжалования, который позволяет более полно исследовать обстоятельства дела в суде второй инстанции. "В 2019 году мной было поручено Верховному суду внести предложения о дальнейшем совершенствовании порядка обжалования судебных постановлений по уголовным делам. В конце прошлого года Верховный суд представил соответствующий проект закона", - сказал Президент.

С одной стороны, данный проект предусматривает оптимизацию существующего порядка пересмотра судебных решений - чтобы не было лишней волокиты, бюрократии и заорганизованности. С другой стороны, в нем предлагается ввести дополнительную стадию судопроизводства - кассационную. "В этой связи хотел бы, чтобы разработчики и заинтересованные четко разъяснили, для чего нам нужен возврат в уголовный процесс кассации. Она у нас уже была. Ведь апелляционное производство также сохраняется", - отметил глава государства.

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