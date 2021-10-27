"Спасибо вам за заботу и доброту!" Дети Донбасса записали видеообращение к Лукашенко

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проживающие на территории Донбасса украинские дети и их родители поблагодарили Президента Беларуси Александра Лукашенко за возможность реабилитации в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Их видеообращение опубликовал Telegram-канал "Пул первого", сообщает БЕЛТА.

"Уважаемый Александр Григорьевич! Меня зовут Михайлова Юля, я в 2015 году попала под минометный обстрел. И, испытав ту боль войны на себе, хочу вам выразить огромную благодарность за заботу и доброту, которую вы подарили нашим детям: "дельфины" (так образно называют деток с особенностями психофизического развития. - Прим. БЕЛТА), дети-сироты, дети, которые попали под обстрел, дети, которые лишились родителей из-за войны. Спасибо!" - сказала одна из девушек.

Благодарность за оказанную поддержку Александру Лукашенко также выразили родители этих детей. "Они познакомились с вашей культурой, они были окружены заботой и вниманием каждую минуту. Спасибо вам лично за поддержку детям Донбасса!" - заявила одна из мам.

"Не зря вас называют Батькой, Александр Григорьевич. Огромное вам спасибо за эту отеческую любовь, которую вы подарили деткам Донбасса! Дай бог здоровья, ангела-хранителя вам и вашим близким. И спасибо вам за Алексея Талая (белорусский чемпион-паралимпиец. - Прим. БЕЛТА)!" - добавила еще одна родительница.

Как сообщалось, группа из 150 детей из Донецкой области находилась на отдыхе и оздоровлении в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с 15 сентября по 5 октября 2021 года. Распоряжение об организации такой поездки было подписано Президентом Беларуси Александром Лукашенко после того, как на имя главы государства поступила соответствующая просьба по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко данную инициативу поддержал.

Помимо отдыха и оздоровления для детей из Донецкой области был организован учебный процесс и экскурсионно-культурные мероприятия по знаковым местам Беларуси.-0-