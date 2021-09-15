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15 сентября 2021, 18:32

В Беларусь прибыли на отдых и оздоровление 150 детей из Донецкой области

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станцию Минск-Пассажирский прибыл поезд с 150 детьми из Донецкой области, которые будут отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с 15 сентября по 5 октября, передает корреспондент БЕЛТА.

Просьба принять на оздоровление в Беларуси детей из Донецкой области поступила на имя главы государства по линии благотворительных организаций. Александр Лукашенко поддержал инициативу.

"Мы очень рады приветствовать здесь детей из Донецкой области. Этой весной мне довелось там побывать. Я в полной мере проникся теми трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются там взрослые, дети, молодежь. Я посетил в Донецке детский дом, и мое сердце встрепенулось: я пообещал себе что-нибудь сделать для этих детей, - отметил паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай. - Сегодня, слава богу, мы видим ребят на нашей белорусской земле, очень этого ждали. Мы благодарны тому, что глава государства так сердечно поддержал эту инициативу, людям, которые откликнулись на призыв помочь".

Алексей Талай во время встречи
Алексей Талай во время встречи

По его словам, в программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги в лагере и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах. "Дети продолжат здесь обучение, посетят ряд знаковых мест страны, например Мирский и Несвижский замки. Будут организованы различные встречи, чтобы зарядить их на успех и показать: несмотря ни на что, необходимо двигаться вперед. Мы продолжим делиться теплом и помогать ближнему своему и дальше. Все дети планеты - наши дети, и мы, взрослые, должны заботиться о них", - подчеркнул Алексей Талай.

"У нас отличное настроение. Приехали сюда увидеть новый стиль жизни. Беларусь - спокойная страна, здесь нет войны, люди радуются жизни. Планируем в лагере за три недели хорошо отдохнуть", - поделился один из приехавших ребят Павел Михалевич.

Сопровождающая группы Ирина Стаценко рассказала: ребята с нетерпением ждали этот день. "Они безумно рады встрече с Алексеем Талаем. Думаю, дети не будут скучать: их ждет и учеба, и развлечения. Хочу сказать огромное спасибо за такую прекрасную возможность, нам действительно посчастливилось приехать сюда. Низкий поклон нашим братьям-белорусам", - сказала она.-0-

Фото Павла Орловского

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