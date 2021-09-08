Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым обсудил перспективы развития сотрудничества между странами по линии спецслужб, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о сотрудничестве спецслужб Беларуси и Казахстана, Александр Лукашенко отметил, что в этой сфере налажено продуктивное взаимодействие. "Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем (главой КГБ. - Прим. БЕЛТА), мы будем свято исполнять. Мы будем вместе работать там, где это выгодно и нужно для нас и Казахстана, - сказал глава государства. - Хотелось, чтобы по линии спецслужб, как это бывает во всех странах, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по чувствительным вопросам".

У Беларуси и Казахстана сложились традиционно дружественные и тесные отношения во всех сферах. Александр Лукашенко отметил, что на саммите ОДКБ в Душанбе намерен встретиться с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудить развитие сотрудничества между странами. "Вам очень повезло с Президентом. Учиться у вас надо вот этой дружной работе во имя народа, во имя государства", - заявил белорусский лидер.

В свою очередь Карим Масимов поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи. Он рассказал, что перед поездкой в Беларусь был на приеме у первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева. "Они просили передать вам большой привет. Нурсултан Абишевич сказал: "Моему старому другу большой привет передавай". Жомарт Кемелевич тоже поручения дал, которые я хотел бы с вами обсудить в преддверии вашей встречи, которая будет в Душанбе 16 сентября по линии ОДКБ, по взаимодействию", - отметил председатель КНБ.

"Я думаю, нам есть много чего обсудить, поскольку мы дружественные страны, у нас цели и задачи единые, мы должны друг другу помогать", - подчеркнул Карим Масимов.-0-

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