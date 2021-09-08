Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"К месту сегодняшняя наша встреча. Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с Президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что по афганскому вопросу белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ. "Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Беларуси: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся", - заявил глава государства.-0-