"Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль

18 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный показатель - высокий спортивный результат. Все остальное - никому не нужная болтовня, - подчеркнул белорусский лидер. - Спорт - не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов - атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения".

Президент заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль: "Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы, как людские, так и материальные".

"Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в былые советские времена много внимания уделялось идеологии, стремились воздействовать на наибольшее число населения. "В основе лежало слово. Как известно, времена меняются. Слово никуда не ушло. Я считаю, что живое общение с людьми - это важнейший фактор воздействия. Но появился новый фактор массового воздействия на людей. Осталось только вложить в это нормальную идеологию", - отметил белорусский лидер.

"Спорт - это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно "порадовали народ", что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена - считай всего народа и всей страны - звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту", - подчеркнул глава государства.

Президент констатировал, что в летних видах спорта пока не тот результат, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Относительно достойно выступают лишь команды по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и некоторым видам борьбы. "Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше", - отметил Александр Лукашенко.

Наряду с этим он обратил внимание, что представители в таких традиционно сильных для Беларуси видах спорта, как стрельба, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание, лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств. "Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо работать персонально с каждым видом спорта, а не вести разговоры о выстраивании некой спортивной вертикали. "Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело. Хватит у нас вертикали и вертикальщиков", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как работают спортивные федерации, председателями большинства из которых избраны известные специалисты в своих видах спорта. Он обратил внимание, что ничего не мешает работать и показывать результаты, но отдельные руководители федераций больше решают личные вопросы, чем занимаются видами спорта.

Президент потребовал, чтобы для талантливых спортсменов в обязательном порядке создавались все необходимые условия и они обеспечивались всем необходимым, особенно атлеты топ-уровня.-0-

"Народ устал ждать результатов" - Лукашенко рассчитывает на победы белорусов на Европейских играх Глава государства отметил, что белорусских спортсменов впереди ждут два важных и строгих экзамена - II Европейские игры 2019 года и Олимпиада в Токио в 2020 году.

Лукашенко подчеркивает недопустимость допинга при подготовке спортсменов "Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов! Это нужно исключить раз и навсегда, тем более за это установлена уголовная ответственность", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта "Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как Президента страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко обещает проверки по всей спортвертикали в случае отъезда из страны способных спортсменов "Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал", - сказал глава государства.

Президент Беларуси назвал отвратительной подготовку тренеров по видам спорта Президент привел данные, что в отдельных видах спорта за последние 10 лет подготовлено в полтора-два раза больше тренеров, чем сегодня работает. "Где остальные?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Лукашенко считает, что белорусским спортсменам не хватает силы духа на игровых площадках "Сегодня спорт - это уже не борьба, а война. Ты выходишь, как на войну, на площадку с клюшкой или в футбол играешь. Только тогда ты можешь выиграть", - убежден Президент.

Ковальчук: высокий спортрейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды спорта "Успешным выступлением только в гребле на байдарках и каноэ, единоборствах, прыжках на батуте, современном пятиборье, художественной гимнастике мы не сможем занимать на Играх высокий рейтинг", - отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.