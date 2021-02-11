Стабильности и суверенитету Беларуси брошен вызов, и мы должны выстоять - Президент

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского пространства ранее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Той спокойной жизни, нашему суверенитету и стабильности был брошен серьезный вызов. Выдержав его, мы должны хорошо понимать, какую беду предотвратили. Вспомните, к чему привела череда так называемых цветных революций, и даже не мятежей, на постсоветском пространстве. К перманентной, хронической нестабильности и обнищанию населения", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что всем, для кого важна судьба Беларуси, нельзя допустить повторения таких событий в нашей республике.

По его словам, стремление внешних сил повлиять на нас связано не только с персоной Лукашенко. "Цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы неугодны, мы не должны были появиться на международной сцене. И нас будут постоянно атаковать. И мы должны выдержать", - заключил Александр Лукашенко.-0-