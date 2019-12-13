Студенты-медики подарили Лукашенко пейзаж малой родины и пригласили на 100-летие БГМУ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты-медики сегодня во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко подарили главе государства картину с окрестностями Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Картина написана студенткой шестого курса педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета Юлией Голубчик. Она изобразила окрестности малой родины Президента. Девушка пояснила, что ее детство прошло в Быхове, а это тоже на Могилевщине. "У нас очень красивые края, поэтому я бы хотела преподнести вам картину от студентов медицинского университета в память о нашей встрече и в память о малой родине", - сказала она.

"Врач написала картину?" - удивился Президент.

"Она не только прекрасно пишет, но и играет на саксофоне", - ответил ректор университета Анатолий Сикорский.

"О, коллега-музыкант", - восхитился глава государства и подарил студентке свою позолоченную ручку. Президент пообещал, что картина обязательно будет выставлена во Дворце Независимости.

Анатолий Сикорский добавил, что в 2021 году БГМУ исполняется 100 лет, и вручил Александру Лукашенко пригласительный билет на празднование юбилея. Правда, мероприятие запланировано на 5 ноября 2021 года, добавил ректор.

"Если я даже не буду Президентом, я могу прийти?" - уточнил глава государства. "Конечно", - заверил его руководитель вуза.

Отвечая на вопросы студентов, Александр Лукашенко рассказал, что ему дарят тысячи подарков - и политики, и бизнесмены, и художники, и даже девушки из службы протокола. Самыми ценными подарками он назвал те, что сделаны своими руками.

"Все подарки во Дворце Независимости или в загородной резиденции, или же в городской. Даже создали музей подарков (во Дворце Независимости. - Прим. БЕЛТА). И все для меня это ценно", - подчеркнул глава государства. Однако самый памятный новогодний подарок Президент назвать затруднился. Он пояснил, что для него Новый год уже давно не праздник: несмотря на то, что вся страна отмечает эту дату, ее руководство "голову должно держать на плечах". "Для меня это не большая нагрузка, что я не могу собраться за круглым столом и выпить. Ты можешь сидеть за столом, но рядом стоит адъютант с телефоном: не дай бог, что случилось - доклад, и ты должен реагировать", - отметил глава государства.-0-